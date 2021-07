Xiaomi: un leak anticipa il Mi Band X con display curvo

La serie di Mi Band targati Xiaomi è riuscita nel corso degli anni a presentarsi in ottima forma, innovandosi e offrendo continuamente più funzionalità al passo con i tempi, ma sembra che questa volta il colosso cinese potrebbe davvero aver fatto un passo da gigante con un potenziale nuovo modello, il quale potrebbe già essere in lavorazione.

Si tratta del Mi Band X, come detto non ancora confermato, ma anticipato da un leak postato sulla piattaforma di Twitter (come potete vedere qui di seguito) dall’account Equalleaks, in cui vengono specificati i primi dettagli che questo presenterebbe.

Pare che la foto arrivi da una presentazione a porte chiuse, e un dettaglio in cinese è stato tradotto grazie a Google Lens: proprio il nome del dispositivo. C’è da dire che il materiale palesemente trafugato fornisce particolare autorevolezza all’informazione, della quale potremo però fidarci solo in seguito a una dichiarazione da parte dell’azienda.

#Xiaomi – Xiaomi working a new watch that look very similar to Nubia Alpha Watch and it'll be called "Mi Band X"

Specifications

– Extremely thin and light

– 360°flexible scroll screen without strap design

– Magnetic bracelet buckle

– Obsidian color full of technology#MiBandX pic.twitter.com/0hThFKZ5qA

— Equal Leaks (@EqualLeaks) July 28, 2021