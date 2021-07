The Simpsons Arcade Game compie 30 anni, arriva il cabinet in edizione limitata

Arcade1Up ha presentato un cabinet da salagiochi dedicato al gioco cult 'The Simpsons', che proprio in questi giorni ha compiuto 30 anni.

The Simpsons Arcade Game compie 30 anni, l’azienda Arcade1Up ha scelto di celebrare l’anniversario del cult da sala giochi con un cabinato in edizione limitata che potrete esporre con fierezza nella vostra casa.

Il gioco arcade dei The Simpsons è uscito nel 1991, esattamente un anno dopo l’uscita della prima stagione della popolare serie animata per adulti. È un piacchiaduro a scorrimento orizzontale edito da Konami. Oltre all’edizione per sala giochi, il videogioco è uscito anche su MS-DOS e Commodore 64. Più recentemente il gioco è stato riproposto anche in versione digitale su PS4 e Xbox One.

Il cabinato di Arcade1Up include anche il videogioco The Simpsons Bowling. I preordini verranno aperti il prossimo 16 agosto, ma l’azienda non ha ancora rivelato il prezzo ufficiale del cabinato. In linea di massima, altri prodotti simili di Arcade1Up costano attorno ai 650$. Difficilmente il cabinato dei Simpson si discosterà di molto da questa fascia di prezzo.

Arcade1Up è un’azienda specializzata nella produzione di repliche dei cabinati che hanno fatto la storia del gaming arcade. Il catalogo dell’azienda include alcuni dei più amati giochi degli anni 80-90, due anni fa era stato presentato un cabinet dedicato a Star Wars, con i primi giochi Atari dedicati alla saga.