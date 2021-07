Snapchat: la Snap Map suggerisce ora quali locali visitare

La nota mappa di Snapchat sta per ricevere una feature alquanto intrigante, il che farà senza ombra di dubbio piacere alle 250 milioni di persone che – come riportato da The Verge – la utilizzano giornalmente. Questa permette di restare in contatto con i propri amici dopo le giuste autorizzazioni, osservando dove si trovano e capendo cosa accade intorno a loro.

Tuttavia, come detto la funzionalità sta per evolversi, visto che da oggi questa integra dei consigli per gli utenti, i quali riguardano nello specifico locali popolari nella propria zona, come bar e ristoranti, che sono stati taggati precedentemente o ritenuti interessanti da visitare da parte dell’algoritmo.

L’applicazione tiene conto anche di dettagli come il posto in cui ci si trova, l’attività dei propri amici sulla mappa (nel caso in cui questa sia ovviamente rilevabile), e i posti visti precedentemente che potrebbero risultare simili ai nuovi consigli, facendo quindi il possibile per fornire il proverbiale suggerimento giusto al momento giusto, ovviamente con i mezzi a disposizione.

Come spiegato da una spokeperson di Snapchat a The Verge, parlando della novità di Snap Map introdotta oggi:

Questo nuovo algoritmo nella nostra Popular Tab rende Snap Map una piattaforma per la scoperta altamente personalizzabile, ed è la prima feature del suo tipo su Snapchat.

La mappa dell’applicazione diventa quindi un dettaglio con sempre più valore a sé stante, visto che fa il possibile per permettere la scoperta di quello che circonda gli utenti, e sembra che la piattaforma continuerà a lavorare alla novità con ulteriori aggiornamenti nel futuro. Attualmente non è chiaro se la feature farà il suo debutto anche in Italia, considerando che all’estero è già disponibile, ma potremo sicuramente scoprire di più in merito molto presto, con magari un imminente aggiornamento del software.