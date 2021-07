Martin Shkreli: venduta all’asta l’unica copia di “Once Upon a Time in Shaolin”, album del Wu-Tang Clan

È stato venduto all'asta il raro album del collettivo Wu-Tang Clan "Once Upon a Time in Shaolin". Apparteneva all'imprenditore Martin Shkreli, in carcere per frode.

All’asta i beni del controverso imprenditore Martin Shkreli, “l’uomo più odiato degli Stati Uniti”, titolo che si era guadagnato dopo che aveva alzato alle stelle i prezzi del Daraprim, un medicinale usato soprattutto per trattare alcune complicazioni create dall’Aids/HIV. Le autorità federali hanno iniziato a vendere alcuni degli asset di Shkreli: recentemente è stato battuto all’asta Once Upon a Time in Shaolin, un album realizzato in copia unica dal noto collettivo Wu-Tang Clan.

Oggi Martin Shkreli sta scontando una pena di sette anni per frode. I reati per cui è stato condannato non riguardano il controverso aumento di prezzi del medicinale daraprim.

Il daraprim esiste da oltre mezzo secolo, ma la Turing Pharmaceuticals controllata da Shkreli ne aveva acquistato il brevetto, riuscendo ad alzarne i prezzi in modo insostenibile. Nel 2015 una confezione di Daraprim era passata da un prezzo medio di 13,50 dollari ad oltre 700$. Martin Shkreli era diventato il simbolo di tutti i problema delle speculazioni in campo medico negli USA. Un ruolo che Shkreli aveva dimostrato di apprezzare, curando una presenza sui social da troll e villain dai tratti quasi fumettistici.

Martin Shkreli aveva giocato la sua parte fino all’ultimo, mostrando un atteggiamento irriverente e sfrontato anche durante le diverse interviste con i media e le deposizioni tenute sia al congresso degli USA che in aula di tribunale.

Grazie agli sforzi diligenti e persistenti di questo ufficio e i suoi partner nelle forze dell’ordine, Shkreli ha pagato il prezzo delle sue bugie e del furto ai danni dei suoi investitori perpetuato per arricchirsi. Con la vendita di questo album unico nel suo genere, Shrkeli ha saldato quanto doveva allo stato in seguito alla sua condanna (oltre 750mila dollari di multa, ndr)

ha detto il procuratore Jacquelyn M. Kasulis.

Il Dipartimento di Giustizia non ha rivelato il prezzo a cui è stato battuto all’asta Once Upon a Time in Shaolin, non conosciamo nemmeno l’identità dell’acquirente. Martin Shkreli aveva acquistato il prezioso album in copia unica per oltre 2 milioni di dollari.