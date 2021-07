Le terrificanti avventure di Sabrina: la storia della serie TV proseguirà a fumetti

I fumetti sono spesso stati un rifugio per progetti cinematografici o televisivi mai partiti, o interrotti bruscamente, ed è per questo motivo che Roberto Aguirre-Sacasa, dopo aver lavorato alla serie TV dedicata a Le terrificanti avventure di Sabrina per Netflix, proseguirà a raccontare il percorso narrativo di quella storia nei fumetti di Archie Comics.

Durante l’anno verrà pubblicato il primo fumetto che proseguirà l’arco narrativo della serie Netflix Le Terrificanti avventure di Sabrina. Il titolo della serie sarà The Occult World of Sabrina, ed i disegni saranno di Audrey Mok, mentre la sceneggiatura è quella dello stesso Roberto Aguirre-Sacasa. Il 13 ottobre, invece, Roberto Aguirre-Sacasa farà il suo esordio sulla serie principale Chilling Adventures of Sabrina, con il numero 9 che avrà i disegni di Robert Hack. Ecco le copertine dei due numeri.

Lo stesso Roberto Aguirre-Sacasa ha dichiarato:

Portare il personaggio sul piccolo schermo è stato un sogno oscuro divenuto realtà, e non potrei che essere orgoglioso delle quattro stagioni che abbiamo realizzato. Il fatto di poter collaborare con Robert Hack, Audrey Mok e la Archie Comics per proseguire questo racconto non poteva non rendermi felice, era tutto ciò che potevo chiedere.

Ricordiamo che Le terrificanti avventure di Sabrina è disponibile su Netflix con tutte le sue quattro stagioni.