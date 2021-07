Ghost Rider: Norman Reedus vorrebbe interpretare il personaggio Marvel

Con la serie TV su The Walking Dead che è prossima alla conclusione, Norman Reedus sembra pronto ad approcciarsi ad altri progetti, e tra quelli che desidererebbe abbracciare di più tra tutti c’è un adattamento su Ghost Rider. L’interprete di Daryl Dixon sembra che da anni sia interessato alla parte, ed anche i fan lo vorrebbero vedere indossarne i panni.

Ecco cosa ha detto Norman Reedus sulla possibilità di essere Ghost Rider:

Ci sono state delle conversazioni a riguardo per anni, e vorrei tanto fare questo personaggio. E magari anche al fianco del Punisher di Jon Bernthal sarebbe ancora più divertente (ex protagonista di The Walking Dead ndr). Sarebbe grandioso, chiamate qualcuno per rendere concreta questa cosa, perché voglio un teschio in fiamme al posto della faccia, ed una catena tutta intorno. Fantastico.

Insomma, Norman Reedus sembra essersi procurato da solo tanto hype, e di certo agli appassionati non dispiacerebbe l’idea di vederlo sopra la moto di Johnny Blaze. Del resto Reedus è un grande appassionato di moto, considerando che ha dichiarato di possederne ben dodici.

Ghost Rider è stato protagonista di due lungometraggi con protagonista Nicolas Cage, ma come personaggio non ha mai totalmente funzionato sullo schermo. Una serie con Gabriel Luna protagonista è stata prima messa in sviluppo e poi cancellata da Hulu. Che non possa essere lo stesso Reedus l’interprete futuro di Ghost Rider?