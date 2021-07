The Walking Dead 11: il trailer ufficiale rivelato al Comic-Con@Home 2021

Durante l’ultima edizione del Comic-Con@Home è stato rivelato il trailer ufficiale di The Walking Dead 11, per quella che sarà l’ultima stagione della serie TV tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Negli Stati Uniti TWD farà il suo esordio prima il 15 agosto su AMC+, e poi il 22 agosto su AMC.

Ecco il trailer ufficiale mostrato al Comic-Con@Home di The Walking Dead 11.

Nel filmato possiamo vedere come i protagonisti sopravvissuti siano intenti a cercare di ricostruire Alexandria.

Nell’undicesima stagione di The Walking Dead troveremo Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, e Jeffrey Dean Morgan, che reciteranno assieme a Callan McAuliffe, Eleanor Matsuura, Cooper Andrews, Nadia Hilker, Cailey Fleming, Cassady McClincy, Lauren Ridloff, Angel Theory, Paola Lazaro, ed al nuovo arrivato Michael James Shaw nei panni dell’agente Mercer.

Tra i nuovi ingressi nel cast possiamo menzionare anche Laila Robins (The Blacklist, The Boys), Josh Hamilton (Ray Donovan, 13 Reasons Why), e Ritchie Coster (Happy!, Shades of Blue) che si uniranno agli altri nuovi arrivati Shaw e Margot Bingham (She’s Gotta Have It, New Amsterdam).

L’attesa per i nuovi episodi, almeno negli Stati Uniti, finirà il 15 agosto.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a The Walking Dead 11: