Nothing Ear (1): annunciate ufficialmente le attesissime cuffie true-wireless di Carl Pei

Dopo mesi di annunci, teaser e di hype finalmente ci siamo: sono state presentate ufficialmente le cuffie Nothing Ear (1), primo prodotto della nuova azienda di Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus. Costeranno 99€ e si distinguono per un design estremamente caratteristico – oltre che per la presenza di feature premium, come la cancellazione attiva del rumore, ad un prezzo contenuto.

Le Nothing Ear (1) entreranno ufficialmente in vendita il prossimo 17 agosto, con un lancio globale in 45 diversi paesi (in Europa, negli USA e in UK costeranno, rispettivamente, 99€, 99$ e 99£).

Carl Pei parla delle sue cuffie definendole “una ventata di aria fresca all’interno di un mercato disordinato e omologato”, sostenendo che le Ear (1) “imposteranno la tonalità del mondo connesso e digitale del futuro”.

Se tutto andrà come da intenti, se ci sarà il responso del mercato sperato, questo per la NOTHING è solo l’inizio. L’azienda – che include alcuni fondatori ed investitori dalla fama leggendaria – intende presentare nei prossimi anni un ricco portfolio di prodotti, caratterizzati tutti da un ecosistema iper-connesso senza soluzioni di continuità. Se vi sembra che molte delle parole usate dall’azienda siano delle buzzword molto retoriche e tutto sommato non poi così concrete, forse non avete poi così torto. Ma del resto il posizionamento dell’azienda è chiarissimo: parliamo di un prodotto indirizzato ai geek fighetti. La Nothing spera che le sue cuffie diventino l’ultimo prodotto alla moda nel settore dell’elettronica di consumo. Una scommessa a dir poco ambiziosa e certamente coraggiosa.

Il design delle Ear (1) è curato in ogni aspetto: alcuni dei circuiti sono a vista, ed anche il case per custodire e ricaricare il gadget è quasi interamente trasparente. Le due cuffie hanno un piccolo cerchio bianco o rosso, per distinguere la cuffia destra da quella sinistra.

L’autonomia promessa è di 5,7 ore di utilizzo, che salgono a 34 ore con l’utilizzo del case – che ricarica le cuffie via wireless.

L’autonomia cala – rispettivamente – a 4 e 24 ore se si attiva la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Ogni cuffietta è dotata di tre microfoni, mentre l’ANC può essere settata su tre diversi livelli, inclusa una modalità “trasparenza” pensata per quando è importante avere una piena consapevolezza di ciò che ci sta succedendo attorno – ad esempio quando si attraversano le strisce pedonali o si sta conversando con qualcuno.

Le cuffiette si controllano con una serie di gesture, che possono essere personalizzate usando la companion app ufficiale – che, tra le altre cose, ha anche una funzione “Find my Earbud“. Sono dotate di tecnologia Bluetooth 5.2 e hanno una certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua.

Le prime unità saranno vendute esclusivamente sul sito ufficiale della Nothing, poi, il mese prossimo, si passa alla vendita anche nei negozi di terze parti.