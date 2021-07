Neon Genesis Evangelion: Dynit annuncia la Ultimate Edition

Neon Genesis Evangelion, l'acclamato capolavoro di Hideaki Anno, arriva in Blu-ray Disc in una sontuosa Edizione Limitata comprendente serie e film.

Di edizioni italiane di Neon Genesis Evangelion, nel corso degli anni, ne abbiamo viste diverse: quella annunciata oggi da Dynit, tuttavia, è davvero ricca, se non imperdibile, sia per chi non ha ancora la serie in versione Home Video che per i collezionisti, dato che si tratta, tra l’altro, della prima versione Blu-Ray della serie per l’Italia.

Il giorno è giunto! NEON GENESIS EVANGELION ULTIMATE EDITION finalmente disponibile per il pre-order! In uscita il 24… Posted by Dynit on Tuesday, July 27, 2021

Si tratta, difatti, di una edizione speciale a tiratura limitata, con certificato di autenticità, prenotabile presso i Selected Store e su Amazon, che avrà l’esclusiva on line.

Il box esclusivo, dotato di chiusura magnetica e stampa speciale, uscirà il prossimo 24 novembre e comprenderà 9 Blu-ray e 7 DVD. Nello specifico:

Serie televisiva NEON GENESIS EVANGELION di 26 episodi

Film cinematografico EVANGELION: DEATH (TRUE)2

Film cinematografico THE END OF EVANGELION

Libro di circa 140 pagine contenente sinossi, spiegazioni dettagliate degli episodi, note e approfondimenti

Art book di 60 pagine

Poster di 60cm x 90cm raffigurante un’illustrazione ad opera del Character design della serie

Cartolina maxi 25cm x 25cm raffigurante un’illustrazione ad opera del maestro Yoshiyuki Sadamoto

Tre poster formato A4 dedicati ai film cinematografici

Otto cartoline da collezione

Due gadget esclusivi: portachiavi della NERV e collana con pendente a forma di croce di Misato.

(Il prodotto finale potrebbe differire)

Inoltre, più di120 minuti di contenuti extra:

Episodi 25esimo e 26esimo in versione home-video (lingua originale con sottotitoli italiani)

NEON GENESIS EVANGELION: Genesis 0:0 IN THE BEGINNING (documentario di presentazione dell’opera con interviste allo staff)

NEON GENESIS EVANGELION: Genesis 0:0′ THE LIGHT FROM DARKNESS (documentario con interviste ai doppiatori giapponesi, anticipazioni e molto altro)

Rush video per indicare le durate ad uso di doppiaggio e sonorizzazione

Colonna sonora originale in versione surround 5.1ch (22 tracce selezionate dal regista Hideaki Anno)

Registrazioni audio dei provini dei doppiatori giapponesi

E molto altro!

Per quanto riguarda i dettagli tecnici:

Blu-ray:

MPEG-4 AVC / 1080p / 23.98fps / 1.33:1 – 1.78:1 / BD50G

Audio: Italiano dts-HD Master Audio 5.1ch (versione classica) / Giapponese dts-HD Master Audio 5.1ch

Sottotitoli: Italiano (versione Netflix) / Italiano (versione classica)

DVD:

Video: MPEG-2 PAL / 1.33:1 – 1.78:1 / DVD9

Audio: Italiano Dolby Digital 5.1ch (versione classica) / Giapponese Dolby Digital 5.1ch

Tutto molto bello, per un prezzo inoltre piuttosto abbordabile: appena 129,99 euro.

La prima domanda che sovviene, naturalmente, è quella relativa al doppiaggio: quale delle versioni sarà presente nella traccia audio italiana?

La dicitura è “versione classica” quindi stiamo parlando dell’adattamento storico con cui la serie è divenuta nota in Italia molti anni fa. I sottotitoli, ad ogni modo, avranno sia l’adattamento storico che quello più recente, del 2020, effettuato per Netflix. Non saranno incluse, dunque, le due tracce audio (2019 e 2020) realizzate per Netflix, né, chiaramente, saranno compresi nel pacchetto i film relativi alla saga Rebuild.

