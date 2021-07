LEGO Sailboat Adventure, svelato il set in regalo nato dal contest estivo su LEGO Ideas

Svelato sul volantino LEGO Store americano il modello in regalo Sailboat Adventure realizzato da un AFOL per il contest su LEGO Ideas.

Prosegue l’iniziativa LEGO che, tramite alcuni particolari contest sul portale LEGO Ideas, punta a realizzare piccoli regali (gift with purchase) nati da progetti degli AFOL i quali, una volta vinto il contest, vengono aggiunti al carrello degli acquisti su LEGO Shop. Questa volta è il turno dell’imbarcazione Sailboat Adventure vincitrice del contest Build That Holiday Into That Holiday.

Esattamente un anno fa veniva annunciato il vincitore del contest, il progetto denominato Sailing Ship Adventure, dell’artista yc_solo che, come ormai abbiamo imparato, nel giro di un anno sarebbe divenuto un Gift With Purchase ed oggi grazie al volantino americano possiamo vedere il risultato finale di LEGO che, come per le altre volte, è pressoché uguale al progetto originale.

Il set, codice 40487, secondo il volantino, sarà inserito nel carrello dal 1° al 3 agosto per i soli clienti VIP e dal 4 agosto fino al 29 per tutti gli altri, con un acquisto uguale o superiore a 200 dollari (decisamente superiore agli altri GWP delle passate edizioni) ma che non sarà difficile raggiungere con le uscite che arriveranno il 1° agosto, una per tutte la nuova serie LEGO Luigi.