Galaxy Note 21 non uscirà quest’anno, il focus è sui pieghevoli

Samsung ha parlato ufficialmente del nuovo Galaxy Note 21, il quale purtroppo non farà il suo debutto nel 2021, ma ci sono ottime novità per i pieghevoli.

In attesa del nuovo evento Unpacked targato Samsung, che avrà luogo nella giornata dell’11 agosto 2021, continuano a emergere informazioni – fra leak e fonti ufficiali – relative a quello che la compagnia potrebbe presentare in quest’occasione.

Samsung ha però specificato che attualmente le sue energie sono impiegate nei dispositivi pieghevoli, e che non vedremo quindi un nuovo modello Note durante l’evento vicino; trovate di seguito la dichiarazione completa tradotta con tutti i dettagli sulla questione.

Vogliamo stabilire nuove vette e aprirci a un monto del tutto nuovo con esperienze entusiasmanti per ancora più persone. Spero che vi unirete a noi quando lanceremo la nostra prossima famiglia di Galazy Z e condividiamo ulteriori sorprese sui pieghevoli – fra cui anche la prima S-Pen realizzata nello specifico per telefoni pieghevoli. Invece di svelare un nuovo Galaxy Note questa volta, amplieremo ulteriormente le amate funzionalità di questa serie a più device Samsung Galaxy. Nel mentre, segnate sul calendario e sintonizzatevi nel nostro evento Unpacked l’11 agosto per vedere cosa si svolgerà.

Non viene in ogni caso specificato che l’azienda si è totalmente allontanata dai modelli Note, e non è di conseguenza detto che nel corso del prossimo anno non vedremo sorprese in tal senso, che difficilmente però risultano attualmente vicine.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno tutte le novità del nuovo evento Samsung, in cui i fan ripongono molte aspettative, visti i contenuti che l’azienda potrebbe approfondire. Proprio questa mattina un leak ha approfondito diversi importanti dettagli in merito ai nuovi Samsung Galazy Z Fold 3 e Flip 3, fra dimensioni degli schermi e ulteriori feature, ma solamente l’azienda potrà confermare se quanto dichiarato risulterà vero. Per il momento, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento sulla questione.