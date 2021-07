Galaxy Note 21: è ufficiale, Samsung non presenterà un nuovo modello nel 2021

Dopo i rumor di inizio anno e le prime conferme a denti stretti, arriva l’annuncio ufficiale da parte del colosso coreano: il Samsung Galaxy Note 21 non si farà. L’azienda preferisce dare la massima priorità ai suoi smartphone pieghevoli.

In particolare, Samsung spera che il suo Galaxy Fold 3 diventi, agli occhi dei consumatori, un prodotto sovrapponibile alla vecchia linea ‘Galaxy Note‘, grazie alla sua versatilità e alla possibilità di offrire un’esperienza ibrida, tra smartphone e tablet compatto.

Samsung ha scelto di affrontare la questione direttamente, senza giri di parole. Così, in un post pubblicato sul blog ufficiale della compagnia firmato dal Dr. TM Roh, Samsung fa sapere che quest’anno la linea Galaxy Note si prende ufficialmente una pausa, spiegando che l’azienda ha lavorato per portare le apprezzate feature caratteristiche del Note sui diversi smartphone pieghevoli che saranno presentati in occasione dell’evento Galaxy Unpacked. Evento che si terrà il prossimo 11 agosto.

Anziché lanciare un nuovo Galaxy Note, in questa occasione, abbiamo scelto di aumentare ulteriormente il numero di dispositivi Samsung Galaxy che adottano le funzionalità Note più apprezzate. Nel frattempo, quindi, segnate in agenda la data dell’11 agosto per scoprire tutte le novità con l’evento Unpacked.

si legge nel blog post dell’azienda, che trovate per intero nel link in fonte.