Disney+: tutte le novità del mese di agosto

Disney+ ha rivelato tutti suoi assi nella manica per il mese di agosto: tra questi, per tutti gli abbonati, What if...?, The Walking Dead, Crudelia...

Ci aspetta un mese davvero ricco su Disney+: sono state infatti ufficializzate tutte le nuove uscite che saranno presenti sulla piattaforma nel mese di agosto, comprese le aggiunte al catalogo STAR. Vediamole nel dettaglio.

CRUDELIA

dal 27 agosto

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

WHAT IF…?

dall’11 agosto

Creando un multiverso di infinite possibilità, What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri. La nuova serie, diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore, offre l’azione tipica del MCU con un tocco insolito. La prima serie animata Marvel Studios sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 11 agosto.

ELENA, DIVENTERÒ PRESIDENTE

dal 18 agosto

La seconda stagione di Elena, diventerò presidente riprende la storia della giovane americana di origini cubane e futura leader Elena Cañero-Reed a partire dal suo ingresso in seconda media.

DISNEY GALLERY / STAR WARS: THE MANDALORIAN 2

dal 26 agosto

Il dietro le quinte della realizzazione dell’episodio finale della seconda stagione di The Mandalorian.

VITA DA CUCCIOLO

dal 18 agosto

L’intima e straordinaria avventura di alcuni cuccioli, dalla sicurezza del grembo materno fino all’incertezza della nascita e ai loro primi passi.

CORTO CIRCUITO

dal 4 agosto

Seconda stagione del programma innovativo e sperimentale dove chiunque ai Walt Disney Animation Studios può proporre un’idea ed essere selezionato per creare il proprio cortometraggio.

MARVEL STUDIOS: LEGENDS

dal 4 agosto gli episodi 10, 11 e 12

Piccoli documentari riassuntivi che ripercorrono in modo appassionante le storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle imminenti nuove produzioni. Questo mese: Peggy Carter, The Avengers Initiative e i Ravagers.

DAL CATALOGO STAR

Dal ricco catalogo STAR segnaliamo, tra le nuove uscite del mese, gli episodi inediti della undicesima stagione di The Walking Dead (23 agosto), la commedia con John Cena Gli amici delle vacanze (27 agosto), Only murders in the building (31 agosto), la seconda stagione di Godfather of Harlem (18 agosto), il documentario McCartney 3, 2, 1 (25 agosto), il serial spin-off Criminal Minds: Suspect Behaviours (18 agosto) e il film Tolkien, con Nicholas Hoult nei panni del celebre scrittore de Il Signore degli Anelli (13 agosto).

