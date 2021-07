WhatsApp: in beta su iOS la scelta della qualità per le immagini

Recentemente le pagine di WABetainfo, in cui vengono sempre intercettate le novità in arrivo per WhatsApp sui vari sistemi operativi, hanno confermato il debutto in beta della feature che permette di scegliere la qualità delle immagini su iOS, grazie a un nuovo update che ha introdotto la novità in questione sui sistemi di alcuni utenti.

Per tutti coloro che hanno installato la versione 2.21.150.11 su iOS è ora possibile recarsi nelle impostazioni per trovare la nuova funzionalità, la quale permette di cambiare il peso delle immagini inviate e anche questa volta presenta un totale di 3 impostazioni come abbiamo recentemente approfondito nel nostro articolo dedicato, lo trovate a questo link.

Di seguito una dichiarazione presentata sulle pagine di WABetainfo tradotta, in cui viene fatta un’importante precisazione relativa alla novità:

Quanto selezioni “miglior qualità”, non significa che stai inviando foto alla qualità originale, ma che la compressione dell’algoritmo sarà minore, e terrà circa l’80% della qualità originale. Se il fotogramma dell’immagine è più grande di 2048×2048 potrebbe essere ridimensionato. I precedenti valori di qualità erano molto differenti.

Dopo il debutto in beta su Android, anche iOS ha ricevuto questa possibilità, che nonostante non permetta ancora agli utenti di scegliere la miglior qualità per le proprie immagini, fornisce comunque un buon compromesso rispetto a quello a cui WhatsApp ci ha abituato fino a oggi. Questa è senza dubbio un buon inizio in vista di ulteriori aggiornamenti che migliorino la funzionalità, magari integrando anche nuove opzioni all’infuori delle 3 già presenti.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i riscontri di WhatsApp in seguito a questi test, e se – com’è a dir poco probabile che sia – la feature farà il debutto su tutte le versioni, anche se forse con alcune rivisitazioni e implementazioni.