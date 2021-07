Ultima Notte A Soho sarà a Venezia 78 e al cinema dal 4 novembre: ecco il nuovo poster

All'interno Selezione Ufficiale - Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà anche Ultima Notte A Soho di Edgar Wright, in sala dal 4 di novembre.

Fra le tante pellicole che verranno mostrate durante Venezia 78 non può che saltarci all’occhio Ultima Notte A Soho (Last Night in Soho), che vede protagonista Anya Taylor-Joy ed uscirà nei cinema italiani il prossimo 4 novembre grazie a Universal Pictures.

Si tratta del settimo lungometraggio cinematografico per Edgar Wright, divenuto oramai regista di culto dopo la cosiddetta Trilogia del Cornetto (L’alba dei morti dementi, del 2004, Hot Fuzz, del 2007, e La fine del mondo del 2013), Scott Pilgrim vs. the World e Baby Driver – Il genio della fuga.

Il thriller psicologico realizzato dal regista inglese segue le vicende di una giovane ragazza, appassionata di moda, che misteriosamente scopre il modo di trovarsi negli anni ’60, dove si imbatte nel proprio idolo, un’affascinante cantante che spera di sfondare. Ma Londra negli anni ’60 non è sempre come appare e le cose sembrano andare a rotoli con preoccupanti conseguenze…

La pellicola, sceneggiata dallo stesso Wright insieme a Krysty Wilson-Cairns, vede nel cast anche Thomasin Harcourt McKenzie e Terence Stamp e uscirà nelle sale inglesi a ottobre: una data italiana definitiva non è ancora stata ufficializzata.

Dal 1 all’11 Settembre saremo alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Segui la nostra copertura su: leganerd.com/venezia78

Leggi anche: