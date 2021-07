Robin Williams: l’interprete di Rufio in Hook lo ricorda con una foto ed un messaggio commovente

Robin Williams avrebbe compiuto 70 anni il 21 luglio di quest’anno, e sono stati in molti a omaggiarlo negli ultimi giorni, e tra questi c’è anche Dante Basco, interprete di Rufio in Hook – Capitan Uncino che su Instagram ha postato una foto del periodo in cui lui e Williams hanno lavorato insieme sul set del lungometraggio di Steven Spielberg, accompagnando l’immagine con delle parole commoventi.

Qui sotto trovate il testo del messaggio che Dante Basco, il Rufio di Hook, ha scritto in ricordo di Robin Williams:

Questa foto è stata fatta durante le riprese del film, quando i miei fratelli e mio cugino arrivarono sul set e preparammo per Robin un cappello. Ne avevamo uno l’uno uguale su cui era cucito il nome del nostro gruppo, nato dopo l’uscita de L’attimo Fuggente. Quel nome era composto dall’indirizzo del garage in cui siamo cresciuti, il 13607 1/2. Scrivevamo poesie e versi, e cercavamo di vivere così come insegnavano nel film “succhiando il midollo della vita”. Robin non saprà mai quanto ha impattato sulla mia vita..Capitano, mio Capitano..tu sei Pan!

Un messaggio toccante, soprattutto per tutti quelli che hanno tratto degli insegnamenti di vita da un film come L’Attimo Fuggente, e che avranno sempre come punto di riferimento, e loro insegnante ideale, il John Keating di Robin Williams.