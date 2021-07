LG Tone Free FP: le nuove cuffie hanno una modalità per bisbigliare

Come confermato ufficialmente, i nuovi modelli di cuffie targati LG: FP5, FP8 e FP9, presentano fra le varie feature anche la modalità whispering per bisbigliare.

Le nuove earbuds Tone Free FP true wireless targate LG si sono ufficialmente mostrate con moltissimi dettagli utili, nei quali rientra anche una modalità particolarmente interessante. Nello specifico si tratta della modalità whispering, dedicata ai momenti in cui è necessario – per un motivo o per un altro – tenere il volume di voce basso, la quale permette di usare la cuffia destra come microfono al fine di avvicinarla alla bocca e bisbigliare.

La nuova lineup è composta dalle FP5, FP8 e FP9, che hanno molti dettagli in comune piuttosto interessanti. Troviamo nello specifico la cancellazione del rumore, resistenza IPX4 contro gli schizzi, e driver per garantire migliori bassi senza che venga influita la pulizia del suono. Abbiamo inoltre a che fare con un sistema per processare l’audio spaziale al fine di garantire un’esperienza più immersiva, pensata per far sentire l’utente al centro del suono.

Per quel che concerne i modelli FP8 e FP9, LG ha anche pensato a uno speciale sistema utile per sterilizzare (nel possibile) i prodotti durante la ricarica nella custodia, riducendo al minimo la presenza di batteri grazie a dei raggi UV pensati per disinfettare i prodotti. I due dispositivi in questione hanno anche una batteria migliorata, la quale è in grado di funzionare fino a 10 ore con una ricarica e 24 grazie alla base, al contrario della FP5 che invece abbassa i due totali a 8 ore e 22.

Mentre la novità del device FP8 riguarda la ricarica wireless, trattandosi dell’unico dispositivo della serie a poterne fruire, il modello FP9 si presenta invece con un sistema per funzionare anche senza bluetooth. È infatti sufficiente collegare una qualunque fonte di audio alla base di ricarica per funzionare, evitando quindi che sia necessario utilizzare un ricevitore aggiuntivo per i dispositivi che non supportano questa feature.