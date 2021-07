La Casa di Carta 5: un teaser annuncia il trailer del 2 agosto

Si avvicina l’uscita de La Casa di Carta 5, l’ultima stagione della serie TV di Netflix che arriverà sulla piattaforma a partire dal 3 settembre, e, nel frattempo, è stato diffuso un teaser che annuncia l’uscita del full trailer del telefilm che arriverà il 2 agosto.

Ecco qui sotto il teaser de La Casa di Carta 5 che annuncia l’uscita del trailer di agosto.

I primi cinque episodi arriveranno il 3 settembre, mentre i cinque finali saranno a disposizione dei fan a partire dal 3 dicembre. Quella di dividere le stagioni in due tranche è una nuova formula che Netflix sta sperimentando ultimamente e sembra funzionare per prolungare l’hype su una serie.

Questa è la sinossi della stagione finale:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.