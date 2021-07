iPhone 14 Pro e Pro Max avranno una scocca in lega di titanio?

Mentre il silenzio è ancora calato per gli iPhone 13, che Apple potrebbe presentarci molto presto, si inizia a parlare di alcuni dettagli relativi ai nuovi iPhone 14, serie che seguendo le solite tradizioni dovrebbe arrivare nel corso del 2022, con forse delle novità piuttosto inaspettate e positive per gli utenti.

Si parla nello specifico di una lega di titanio per la scocca, come emerso da una nota degli investitori di JP Morgan, la quale arriverebbe come accennato nei modelli del 2022, ma solamente per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, escludendo quindi altri gemelli che debutterebbero in contemporanea con i fortunati.

Si tratta di novità non ancora ufficiali, ma piuttosto probabili considerando l’autorevolezza della fonte, che tuttavia potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi in seguito a ripensamenti da parte dell’azienda o idee più efficaci non ancora escogitate.

Il titanio potrebbe portare benefici più che notevoli per i due modelli presi in considerazione per questo “esperimento”; si parla nello specifico della migliore durevolezza rispetto ai classici modelli di alluminio, nonché della resistenza ai graffi e alla corrosione. Sembra inoltre che grazie alle proprietà della lega i dispositivi potrebbero non risultare particolarmente pesanti, finendo quindi per durare più tempo e con davvero pochi aspetti negativi per l’utenza.

C’è da dire però, come ripreso sulle pagine di Wccftech, che gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max potrebbe risultare particolarmente vulnerabili alle impronte, problema che riuscirebbe a essere risolto dalla scelta di una lega da parte di Apple, di cui non sappiamo tuttavia ancora i dettagli. Questa avrebbe modo di migliorare alcuni attuali dettagli dei dispositivi senza portare in gioco troppi aspetti negativi. Come specificato nel report, nonché chiacchierato da ormai diverso tempo, sembra che la serie 14 non avrà un modello Mini.