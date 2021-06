iPhone 13: rumor affermano niente versione Mini e Touch ID sotto il display

Non abbiamo ancora molte informazioni in merito agli iPhone 13, eppure iniziano già a circolare in rete i primi rumor riguardanti la nuova serie del 2022, presumibilmente iPhone 14. Si tratta di informazioni ovviamente non ancora ufficiali, che tuttavia preannunciano potenziali novità alquanto scottanti.

Le notizie arrivano dall’analista Ming-Chi Kuo, il quale ha spiegato che alcuni modelli del 2022 potrebbero integrare la feature del Touch ID sotto lo schermo. Stando a quanto dichiarato tuttavia, questa non sarà presenta sull’intera gamma, in quanto comporterebbe dei costi eccessivi per i modelli base.

Parlando dei Mini, sembra che dovremo per il momento dire loro addio a partire dal 2022, forse proprio perché le vendite iniziano a non essere sufficienti per giustificarne la produzione. Dovremmo invece avere a che fare con un totale di 4 dispositivi per la nuova famiglia, due da 6,1 pollici e 2 da 6,7 pollici, presumibilmente le versioni Max. Sembra che i modelli da 7,7 pollici potrebbero costare addirittura meno di 900$. Approfondendo il discorso delle fotocamere, l’analista prevede una quadrangolare da 48 Megapixel per gli iPhone del 2022.

Durante la stessa dichiarazione, Kuo ha parlato anche di un modello aggiornato dell’iPhone SE, che dovrebbe arrivare sul mercato entro la prima metà del prossimo anno. Questo sarebbe pensato come l’iPhone 5G più accessibile di sempre, e si tratterebbe di una rivisitazione dell’attuale SE, con ovviamente performance migliorate e presumibilmente diverse nuove funzionalità.

Si parla in ogni caso di modelli che dovrebbero essere annunciati in un periodo indeterminato, ma dopo la fine del 2021, e potremo quindi ancora avere a che fare con un potenziale iPhone 13 Mini molto presto. Resta il fatto che per il momento è possibile si tratti dell’ultimo a cui Apple starebbe pensando. Per quanto concerne la feature del Touch ID, a questo punto è piuttosto improbabile un’implementazione per i prossimi modelli in arrivo.