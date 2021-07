iOS 14.7.1 arriva in Italia, sistemata un’importante feature

Apple ha finalmente rilasciato il nuovo update di iOS, ovvero la versione 14.7.1, anche in Italia, integrando un importante fix all’interno dell’aggiornamento come promesso precedentemente in occasione del debutto dell’ultimo importante update, ma sono ovviamente presenti anche ulteriori novità che questo integra a partire da oggi.

C’è da specificare sin da subito che, nonostante non si tratti di feature particolarmente importanti, l’azienda ci ha tenuto a specificare che raccomanda fortemente l’update all’ultima versione; trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale ripresa sulle pagine di MacRumors tradotta:

iOS 14.7.1 sistema un problema che non permetteva ai modelli di iPhone con il Touch ID di sbloccare un Apple Watch accoppiato usando la feature per lo sblocco degli iPhone. Questo update offre anche importanti aggiornamenti relativi alla sicurezza ed è raccomandato per tutti gli utenti.

L’azienda non è andata quindi nello specifico in seguito al rilascio della nuova versione di iOS, in quanto si è limitata a parlare di quella che – probabilmente – è la feature più importante a cui fare riferimento, e che avrà creato più grattacapi per la specifica nicchia di utenti interessata dal problema.

Come sempre, aggiornare il proprio dispositivo è semplice, ed è utile al fine di essere sicuri di stare al passo con gli ultimi cambiamenti dell’azienda ed evitare problemi relativi alle vecchie versioni. Vi basterà nello specifico recarvi nelle impostazioni del vostro device, per poi andare nella voce Generale e installare il nuovo update.

Prima di lasciarvi ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo in cui abbiamo approfondito tutte le novità dell’update 14.7 di iOS, subito precedente a quello di oggi, e che al contrario di quest’ultimo ha portato all’interno dei sistemi Apple diverse importanti novità tangibili e intriganti. Potete consultarlo con facilità accedendo a questo link.