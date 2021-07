iOS 14.7 è arrivato, scopriamo tutte le novità

Il nuovo aggiornamento iOS 14.7 targato Apple è giunto anche in Italia, e introduce diverse novità interessanti, scopriamo insieme tutti i dettagli in merito.

Apple ha presentato ufficialmente il nuovo update 14.7 di iOS, il quale è già disponibile anche in Italia, e permette agli utenti che posseggono un dispositivo del colosso di Cupertino di accedere a diverse novità, nonché a qualche bugfix confermato.

La feature più interessante dell’aggiornamento è probabilmente il supporto al MagSafe Battery Pack per la famiglia iPhone 12. Si tratta di una serie di novità non particolarmente indispensabili, ma considerando che si tratta del nuovo update stabile per i dispositivi Apple, gli utenti farebbero meglio ad aggiornare al più presto il nuovo dispositivo.

Vi lasciamo qui di seguito alla lista delle novità relative 14.7 relative al nuovo update:

Supporto al MagSafe Battery Pack per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Apple Card Family permette di combinare i limiti di credito e condividere gli account condivisi con un utente Apple Card già esistente

L’app home permette di gestire i timer su HomePod

Le informazioni sulla qualità dell’aria sono disponibili su Weather e Maps per Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, corea del Sud e Spagna

Le librerie dei podcast permettono di scegliere di vedere tutti gli show o solo quelli seguiti

L’opzione del menù in Apple Music per condividere le playlist è ora tornata

La riproduzione audio di Dolby Atmos e Lossless in Apple Music non si interrompe più inaspettatamente

Ripristinato il messaggio dell’assistenza della batteria che scompariva dopo il riavvio su alcuni modelli di iPhone 11

Gli schermi Braille non mostrano più informazioni errate mentre si compongono i messaggi in Mail

Come sempre, per aggiornare il vostro dispositivo vi basterà recarvi nelle impostazioni ed effettuare l’update, scaricandolo e installandolo, ma non prima di esservi assicurati della sufficiente batteria del vostro dispositivo, come anche di essere collegati – possibilmente – a una rete Wi-Fi.