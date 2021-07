Ingenuity: il decimo volo su Marte è da record

La NASA ha recentemente avuto modo di condividere un nuovo traguardo per quel che concerne l’esplorazione su Marte, il quale è stato compiuto dal prodigioso drone Ingenuity, che si è superato raggiungendo un nuovo traguardo e un’altezza ancora maggiore nel suo decimo volo.

Grazie al nuovo percorso, come esplicato dalla NASA stessa, l’elicottero ha percorso in totale ben un miglior in volo, prima cifra da sottolineare in merito al nuovo successo. Inoltre, questo si è spinto fino a sorvolare un’area chiamata “Raised Ridges” di particolare interesse per gli studiosi, in un volo piuttosto complesso che ha richiesto al piccolo drone di percorrere un percorso con 10 waypoint, e lo ha portato a raggiungere l’altezza record di ben 12 metri, ma che per fortuna è stato completato con successo senza che ci fossero intoppi.

Era ormai noto da tempo che Ingenuity avrebbe avuto modo di effettuare altri test nel corso di questi mesi, e per fortuna i risultati comunicati non hanno deluso gli appassionati dell’ardua missione e gli scienziati che continuano incessantemente a lavorare al progetto, che possono ora vantare diversi nuovi traguardi, nonché ulteriori immagini scattate dal drone.

The #MarsHelicopter’s success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called "Raised Ridges." This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/Wc6tDVimIT — NASA JPL (@NASAJPL) July 25, 2021

Purtroppo le foto del volo non ci sono ancora state fornite, ma arriveranno semplicemente fra qualche giorno in via ufficiale, al fine di testimoniare l’ottima impresa compiuta e mostrarci più dettagli in merito alla missione che il drone ha percorso con l’aiuto degli addetti del settore, fornendoci come sempre una panoramica sull’appassionante pianeta rosso.

La scoperta di Marte continua a gonfie vele, e speriamo di sentire presto nuovi dettagli ufficiali in merito alle conquiste che la NASA riuscirà a ottenere per l’esplorazione di nuovi luoghi, nonché di novità relative a misteri di cui non siamo ancora a conoscenza.