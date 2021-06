Ingenuity: ancora altri test di volo nei prossimi mesi

L’elicottero Mars della NASA Ingenuity ha completato ben otto voli su Marte, andando al di là di ogni previsione. Il team di progettisti afferma che nei prossimi mesi potrà volare ancora su Marte spingendosi ogni volta al limite. Ogni esperimento porterà sempre più dati preziosi per costruire i successori di Ingenuity com il Mars Science Helicopter.

Ricordiamo che il piccolo elicottero Mars della NASA Ingenuity è atterrato su Marte all’interno del cratere Jezero a bordo del rover Perseverance a febbraio. Da quando è stato avviata la sua missione ha completato otto voli sul Pianeta Rosso. I voli effettuati sono tre in più rispetto al massimo previsto nella programmazione iniziale.

Le attività della missione sono incentrate sulla dimostrazione del potenziale degli elicotteri marziani che serviranno in futuro come ricognitori per i rover. Quelle di Ingenuity continueranno per almeno qualche altro mese, con una cadenza di un paio di voli al mese come ha affermato uno dei progettisti Ken Farley, geochimico presso il California Institute of Technology di Pasadena.

Speriamo di acquisire immagini di ricognizione di luoghi in cui non possiamo andare e stiamo anche usando l’elicottero per effettuare rilievi del terreno che potrebbero in futuro consentire ai rover di attraversare paesaggi che non possono effettivamente vedere dalle loro telecamere montate sull’albero.

ha detto Farley.

L’elicottero utilizza come ponte di trasmissione il rover Perseverance quindi i prossimi test possono dare informazioni importanti ad entrambi i team.

Fino ad ora il piccolo elicottero si è comportato egregiamente: la distanza più lontana raggiunta in un singolo volo è di 266 metri raggiunta sul Volo 4, il 30 aprile, e la durata in volo più lunga è quella del volo 6 del 22 maggio quando ha volato per 140 secondi.

Il team di Ingenuity non si ferma e vorrebbe superare questi record nei prossimi mesi.

Ogni test sul piccolo Ingenuity non solo serve per dimostrare le sue capacità tecnologiche ma anche per raccogliere dati per realizzare i successori di Ingenuity.

Ovviamente si sta già pensando a futuri elicotteri e già iniziano a prendere forma almeno concettualmente. Gli ingegneri hanno iniziato a elaborare piani per un velivolo ad ala rotante molto più grande e molto più capace chiamato Mars Science Helicopter.

Il Mars Science Helicopter è un progetto congiunto tra JPL, l’Ames Research Center della NASA e l’appaltatore della difesa AeroVironment. Sarà un velivolo di 30 chilogrammi con sei rotori in grado di trasportare carichi utili scientifici fino a 5 kg e in grado di volare per 10 km.

In realtà su Marte l’elicottero è più leggero su Marte, la cui gravità è solo del 38% più forte di quella del nostro pianeta.

Un velivolo del genere sarebbe in grado di esplorare luoghi non accessibili al rover come pareti rocciose o terreni difficili da attraversare o persino caverne

ha affermato Teddy Tzanetos, capo delle operazioni di Ingenuity, del Jet Propulsion Laboratory (JPL)