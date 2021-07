Black Widow: le versioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD arriveranno a settembre

Dopo che Black Widow è arrivato sia nelle sale cinematografiche che su Disney+ con accesso VIP, si prepara l’uscita in Home Video del lungometraggio, con le versioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD che arriveranno il 14 settembre (almeno negli Stati Uniti).

La versione digital HD arriverà sulle piatteforme streaming dal 14 agosto, mentre le versioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD di Black Widow conterranno diversi contenuti extra, tra cui molte scene eliminate: tra queste ci saranno la scena in cui Natasha entra in un alimentari prima del suo viaggio in Norvegia; un’altra che metterà al centro Taskmaster; un’altra ancora che avrà come protagonisti i segretari Ross e Mason; e poi ancora il faccia a faccia tra Taskmaster e Alexei.

Inoltre per quanto riguarda gli altri bonus ci sarà un’introduzione della regista Cate Shortland, una featurette sul Scarlett Johansson e Florence Pugh mentre si allenano a diventare il duo protagonista di Black Widow; e ancora un filmato che mostra la preparazione delle scene d’azione più difficili da realizzare.

Nel film targato Marvel Studios quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.