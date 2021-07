The Walking Dead: World Beyond 2 – La prima clip dalla stagione finale

Durante il Comic-Con@Home 2021 è stato mostrata una prima clip dedicata a The Walking Dead: World Beyond 2.

The Walking Dead: World Beyond 2 sarà la stagione finale della serie spin-off dedicata a TWD, e durante il Comic-Con@Home è stata mostrata la prima clip estratta da uno degli episodi. Durante il panel è stato anche rivelato che lo spin-off verrà mandato in onda su AMC a partire dal 3 ottobre.

Qui sotto vedete la clip dedicata a The Walking Dead: World Beyond 2.

I protagonisti del filmato sono i personaggi di Will (interpretato da Jelani Alladin), Felix ( il cui ruolo è di Nico Tortorella) e Iris ( interpretata da Aliyah Royale).

Ricordiamo che la serie tv approfondisce la nuova mitologia di TWD per seguire la prima generazione, cresciuta in una civiltà sopravvissuta nel mondo post-apocalittico. Due sorelle, Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour), lasciano un luogo sicuro e confortevole – la loro comunità in Nebraska -, accompagnate dagli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston), per affrontare i pericoli di una missione importante. A New York il Dr. Leo Bennett (Joe Holt), il padre delle due donne, sta lavorando a una cura per il virus sugli Zombie. Inseguite da coloro che desiderano proteggerle (gli eroi) e da chi invece vuole danneggiarle (i villain), le due sorelle diventano protagoniste di una storia di crescita e trasformazione che si svolge su un terreno pericoloso, sfidando tutto ciò che sanno sul mondo, se stesse e gli altri.