Superman: Michael B. Jordan protagonista di una serie di HBO Max

Nonostante si parli ancora di Michael B. Jordan come protagonista del film su Superman scritto da Ta-Nehisi Coats e prodotto da J.J. Abrams, sembra che l’attore possa invece lavorare ad un altro progetto sull’Uomo d’Acciaio, che però in questo caso sarà una serie TV di HBO Max in cui Jordan interpreterà il Superman di Terra 2 Val-Zod.

Secondo quanto rivelato da Collider Michael B. Jordan sarà protagonista della serie su Superman di HBO Max, ma farà anche da produttore assieme alla sua compagnia, la Outlier Society. Inoltre è filtrata anche la notizia che la casa di produzione abbia ingaggiato uno sceneggiatore per lavorare sul progetto.

Alcune voci hanno anche fatto notare come Jordan non fosse interessato al film su Superman prodotto da J.J. Abrams, perché, a suo parere, l’idea di un Kal-El di colore non sarebbe altrettanto efficace quanto quella di mettere al centro di una storia Val-Zod, un personaggio che nasce già come Superman di colore.

Michael B. Jordan, dopo tanti rumor, sembra quindi essere arrivato a scegliere il progetto che lo porterà, in ogni caso, a vestire i panni di Superman, così come si parla ormai da diversi anni.