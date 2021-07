Steam Deck: una feature limiterà gli fps per favorire l’autonomia

Come confermato da Pierre-Loup Griffais di Valve, Steam Deck offrirà agli utenti la possibilità di limitare la console per permettere alla batteria di giovarne.

Recentemente vi avevamo parlato della dichiarazione di Valve riguardante il target del nuovo Steam Deck, il quale pare infatti puntasse a raggiungere nello specifico solamente i 30 fps, un risultato che molti avrebbero potuto trovare deludente viste le ottime premesse con cui la console si è presentata.

Sembra che ci sia stato però un disguido, e che nello specifico si tratti si tratti solamente della cifra minima che la console raggiungerà, facendo in ogni caso il possibile per raggiungere i bramati 60 fps, sufficienti per la giusta fluidità che ormai è sempre più lo standard nel mercato odierno, anche per quel che concerne il mondo console.

Inoltre, una nuova dichiarazione ha fatto ulteriore chiarezza sulla situazione, spiegando che in realtà la console offrirà una scelta per gli utenti, saranno ovviamente innanzi a un dispositivo limitato per via della portabilità, e dovranno decidere se puntare a un’esperienza di gioco più fluida o a una migliore durata della batteria. Questa ovviamente risulterà penalizzata nel caso in cui l’hardware faccia il possibile per raggiungere il miglior risultato nel campo dei fotogrammi per secondo mostrati su schermo.

Come confermato da Pierre-Loup Griffais di Valve, l’azienda ha pensato nello specifico a una feature che limiterà i fotogrammi per tale scopo a 30, e la scelta sarà quindi del tutto degli utenti. Ovviamente, specialmente mentre avanziamo con l’evoluzione e alcuni giochi diventano vere e proprie sfide per i PC, la console non riuscirà a far girare tutti i titoli a 60 fps, come in fondo è sempre avvenuto anche per le piattaforme fisse.

La nuova dichiarazione di Valve ci offre un aspetto positivo della situazione, sperando che al debutto lo Steam Deck riesca davvero a fare il possibile per gestire tutte le esperienze nel migliore dei modi.