Google: Dino partecipa alle olimpiadi con un easter egg

Le olimpiadi sono un grande evento per tutto il mondo, e l’evento di Tokyo è stato festeggiato in diversi ambiti grazie a vari easter egg e novità che fanno il possibile per porgere i propri omaggi alla manifestazione dello sport. Anche Google ha partecipato con un Doodle particolarmente ben realizzato e completo, ed è stata anche inserita una nuova feature Dino, per la nota mascotte sempre pronto a fare capolino in assenza di connessione quando si prova a effettuare ricerche.

Sembra che per il momento si tratti solamente di una novità dedicata al mondo mobile, che non è riuscita a giungere su desktop, ma che su vari device può riuscire a strappare un sorriso a tutti gli utenti. Grazie alla torcia ora presente all’inizio del percorso, è ora possibile dare il via a veri e propri livelli dedicati alle olimpiadi, ed è necessario solamente toccare l’oggetto per far partire il tutto, senza che ci siano alla base easter egg particolarmente complessi.

Una volta fatto ciò, Dino si trova a percorrere in scenari casuali ulteriori sentieri rispetto a quello usuale, come ad esempio il salto ad ostacoli, arricchito in maniera minimale – come il design del gioco intero – con piccoli dettagli iconici che fanno respirare il profumo della competizione di Tokyo. È possibile accedere con facilità anche recandosi all’indirizzo chrome://dino (per il momento) solo su mobile.

Restiamo in attesa di scoprire se ulteriori software iconici decideranno di apportare piccole modifiche al proprio palinsesto di contenuti per strizzare l’occhio all’evento sportivo.

