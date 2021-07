Olimpiadi di Tokyo 2020: le colonne sonore dei videogiochi protagoniste dell’inaugurazione (video)

I team nazionali delle olimpiadi di Tokio 2020 sono stati accolti sotto le note di alcuni dei videogiochi più celebri, pilastro della cultura nazionale del Giappone. Gli atleti dei diversi paesi hanno sfilato accompagnati dalle colonne sonore di Sonic, Final Fantasy, Nier e molti altri capolavori dell’industria videoludica giapponese.

Turned on the opening ceremony of the #Olympics and I swear when India is introduced, the accompanying music is Frog’s theme from Chrono Trigger pic.twitter.com/mEs9ldVAVC

— Mike Sullivan (@Mike5ullivan) July 23, 2021