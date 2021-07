DC’s Legends of Tomorrow 6: il trailer del Comic-Con@Home 2021

Durante il Comic-Con@Home 2021 è stato mostrato il trailer dei nuovi episodi di DC's Legends of Tomorrow 6, con il ritorno di John Constantine.

Durante il Comic-Con@Home 2021 è stato lanciato un nuovo trailer dedicato a DC’s Legends of Tomorrow 6, la nuova stagione della serie di The CW collegata con l’Arrowverse. Warner Bros. Television e The CW hanno proposto questo filmato dedicato agli episodi rimanenti della sesta stagione.

Qui sotto trovate il nuovo trailer di DC’s Legends of Tomorrow 6.

Il filmato fa vedere il John Constantine di Matt Ryan in un ruolo particolare. Gli altri componenti del cast sono: Caity Lotz che interpreta Sara Lance/White Canary, Dominic Purcell che fa Mick Rory/Heat Wave, Nick Zano nei panni di Dr. Nate Heyood/Steel, Tala Ashe come Zari Tarazi, Jes Macallan che fa Ava Sharpe, Adam Tsekhman interprete di Gary Green, Olivia Swann che fa Astra Logue, Shayan Sobhian che veste i panni di Behrad Tarazi e Lisseth Chavez interprete di Esperanza “Spooner” Cruz.

Fino ad ora nella sesta stagione di DC’s Legens of Tomorrow si sono visti i co-capitani Waverider Sara Lance (Caity Lotz) e Ava Sharpe (Jes Macallan) che dopo essersi messi alla prova con mostri, anomalie temporali, ed anche demoni che provengono dall’Inferno, hanno fatto i conti con degli alieni spaziali.

Potrebbe interessarti questa news dedicata a DC’s Legends of Tomorrow: