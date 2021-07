The Green Knight: una clip e i poster di Sir Gawain

Sir Gawain (Dev Patel) protagonista di una nuova clip e come cantante da boyband sui nuovi poster da The Green Knight, il singolare fantasy di David Lovery.

A24, la casa produttrice di The Green Knight, sta cominciando a pubblicare spesso materiale relativo al film, stuzzicando la curiosità degli spettatori inglesi (che potranno vederlo dal 30 luglio) ma anche quella di chi, come noi, dovrà ancora attendere a lungo dato che non abbiamo ancora una data per il mercato italiano. Nel frattempo, consoliamoci con una nuova clip e dei singolari poster.

You can call him Sir pic.twitter.com/Q6tW67MbR8 — A24 (@A24) July 22, 2021

Il film, di cui in Italia si parla ancora poco dato che non ha ancora un distributore ufficiale, né, chiaramente, una data di lancio, è per l’appunto una rivisitazione della leggenda arturiana del Cavaliere Verde, con Dev Patel nel ruolo del protagonista Sir Gawain (nipote di Artù) e Ralph Ineson in quelli del Green Knight. Nel cast, anche Alicia Vikander e Joel Edgerton.

