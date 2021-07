Wolverine: il meme della serie animata sugli X-Men diventa un action figure

Mondo ha proposto per il Comic-Con di San Diego 2021 un'action figure di Wolverine, tratta dal meme della serie animata sugli X-Men.

Tra i meme Marvel più diffusi c’è quello dedicato a Wolverine triste, tratto dalla serie animata degli anni Novanta sugli X-Men, e la notizia che farà la gioia i molti appassionati è che ora quel meme è diventato un’action figure.

Per il San Diego Comic-Con 2021 Mondo ha lanciato l’action figure con protagonista il Wolverine triste, realizzata in scala 1/6, che mette al centro la scena in cui il personaggio guarda con tristezza la foto di Jean Gray con Ciclope. Qui potete vedere alcune immagini dedicate.

Mondo farà scattare proprio oggi, 23 giugno, il pre-ordine per accaparrarsi il pezzo da collezione, il cui prezzo si aggira attorno ai duecento dollari. Verrà inoltre proposta un’edizione limitata della action figure in cui verranno inserite delle facce alternative da far indossare al personaggio: da quella triste, a quella neutrale, a quella senza maschera.

Tutti gli appassionati di X-Men potrebbero essere interessati a questa action figure sicuramente intrigante, e tratta da una delle produzioni più amate di sempre dedicata ai personaggi Marvel: stiamo parlando della serie animata andata in onda dal 1992 al 1997 e disponibile su Disney+ per tutti i nostalgici, e non solo.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Wolverine: