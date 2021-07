The Last of Us: Anna Torv interpreterà Tess nella serie HBO

Anna Torv, già tra i protagonisti della serie TV Mindhunter, si vedrà anche all'interno del telefilm di HBO su The Last of Us.

Un altro nome si aggiunge al cast della serie molto attesa su The Last of Us: stiamo parlando di Anna Torv che interpreterà il personaggio di Tess. La Torv è conosciuta per essere apparsa in Fringe ed in Mindhunter. Il personaggio di Tess è molto importante per Joel.

La Tess di The Last of Us interpretata da Anna Torv trascorre la quarantena assieme a Joel, e successivamente i due si uniscono ad i Fireflies, e devono portare la 14enne Ellie fuori dalla zona di quarantena.

Anna Torv entra in un cast che prevede già la presenza di Pedro Pascal che vestirà proprio i panni di Joel; Bella Ramsay farà Ellie; Gabriel Luna interpreterà il fratello più giovane di Joel, Tommy; Merle Dandridge sarà la leader dei Fireflies Marlene, lo stesso ruolo che ha interpretato anche nei videogiochi The Last of Us e The Last of Us II; Nico Parker sarà Sarah, la figlia di Joel; Murray Bartlett farà Frank e Con O’Neill sarà Bill, due sopravvissuti che vivono isolati in città; infine Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nei videogiochi, sarà il ribelle Perry.

Kantemir Balagov dirigerà l’episodio pilota, mentre tra gli altri registi ci saranno Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.