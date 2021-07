Seagate lancerà Hard Disk consumer da 20TB nel 2021

Seagate, nota azienda major nel settore dell’archiviazione, è attualmente al lavoro su hard disk per i consumatori che presentino l’esorbitante capacità di 20TB, utilizzando le tecnologie Perpendicular Magnetic Recording (PMR) e Shingled Megnetic Recording (SMR) per via della migliore efficienza economica che queste garantiscono rispetto agli attuali standard della società.

Il CEO di Seagate, Dave Mosley, ha dichiarato durante la earning call con analisti e investitori riportata da SeekingAlpha che l’azienda pensa di iniziare la vendita di drive PMR da 20TB nella seconda metà di quest’anno

Pur non trattandosi di un traguardo vero e proprio, visto che dischi da 20TB Seagate sono già “comuni” nel mercato non dedicato ai consumatori, il risultato è davvero positivo e sottolinea come la tecnologia si stia evolvendo per far fronte alle richieste dei consumatori sempre maggiori, nonché all’elevata mole di dati e software per ogni tipo di dispositivo che continua inevitabilmente a lievitare.

È già noto da tempo, grazie a una dichiarazione dell’azienda di quest’anno, che la tecnologia Heat-Assisted Magnetic Recording con cui fornisce driver da 20TB nel mercato non consumer avrebbe permesso vette come i 22TB o 24TB, anche se non sono state fornite tempistiche in merito merito al lancio dei suddetti prodotti.

Di seguito la dichiarazione del CEO di Seagate in merito alla crescita della domanda per via del netspace CHIA.

Durante il quarto dell’anno di giugno (Q2), abbiamo visto una considerevole crescita nella domanda di HDD per via della costruzione del netspace CHIA, formato da HDD nuovi e riproposti. Secondo le nostre stime, la richiesta della rete CHIA ha rappresentato circa il 5% dell’industria totale delle spedizioni di exabyte durante il quarto dell’anno, principalmente nel canale di distribuzione.

Speriamo ovviamente che l’azienda riesca a raggiungere l’obiettivo in tempo e a fornirci questi hard disk ultra capienti e – si spera – accessibili anche per i consumatori nel campo dei prezzi. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli anche per quel che concerne i modelli con cui potremo avere a che fare e le date di uscita di questi.