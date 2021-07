Spotify e Giphy collaborano per una nuova feature

Grazie a una nuova collaborazione nata fra le due piattaforme Spotify e Giphy sarà possibile accedere a della musica correlata alle GIF in maniera molto semplice.

Una nuova collaborazione che mette al centro dell’attenzione le piattaforme Spotify e Giphy è stata confermata ufficialmente. Questa serve per fornire una nuova feature utile per tutti gli amanti delle GIF, che ora potranno accedere alla musica correlata ai contenuti che utilizzano e condividono frequentemente in maniera molto più semplice.

Come confermato ufficialmente in un post del blog ufficiale dell’azienda specializzata nel mondo della musica, a partire da oggi è già possibile testare la novità accedendo al sito ufficiale di Giphy. Si tratta nello specifico della possibilità di scoprire nuova musica, o di accedere con molta più facilità a quella che già si conosce in pochissimi passaggi, direttamente dal sito ufficiale del provider di GIF.

Premendo sulle GIF di un qualunque autore che avrà collegato correttamente il proprio profilo Giphy alle proprie novità di Spotify si potrà accedere alla piattaforma e trovarsi davanti ai contenuti correlati in pochissimo tempo. Nel giro di pochi secondi si avranno davanti i profili degli artisti e brani sconosciuti o già amati semplicemente premendo su un’immagine, e sarà possibile sfruttare le normali possibilità di Spotify dopo aver effettuato il loign. Inoltre, è confermato l’arrivo di un’altra novità che risulterà particolarmente utile in fase di condivisione delle GIF.

Verrà infatti inviato anche un nuovo pulsante interattivo con cui accedere alla musica correlata delle immagini in movimento, che porterà automaticamente sulla piattaforma di Spotify per ascoltare immediatamente il brano collegato. Pur non trattandosi di una novità rivoluzionaria, questa potrà tornare particolarmente utile per moltissimi utenti.

Fra le altre recenti novità di Spotify troviamo la reintroduzione di una feature rimossa originariamente circa 2 anni fa, che è tornata per permettere agli utenti di fare ordine nelle proprie playlist con facilità. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento per tutte le novità in merito.