Spotify reintroduce una feature a 2 anni dalla rimozione

Nonostante l’obiettivo principale di Spotify rimanda quello di permettere l’ascolto di brano a non finire, sono in realtà molte le potenzialità che l’app offre per gli ambiti musicali, sia per quanto concerne i creator, sia per gli utenti che vogliono ordine per la propria musica e scegliere cosa ascoltare. La piattaforma è in costante aggiornamento, e mentre le novità in arrivo sono sempre moltissime, capita più di rado che delle feature vengano rimosse.

Ciò avvenne tuttavia per lo swipe down, all’incirca 2 anni fa gesto molto semplice che permetteva di fare ordine all’interno delle playlist con molta facilità. L’azienda decise di rimuovere la funzionalità, ma stando a quanto confermato sulle pagine di Android Police il nuovo update 8.6.40.929 di Spotify su Android ha reintrodotto la funzionalità, che speriamo ovviamente non venga nuovamente ritirata in futuro da parte dell’azienda.

È quindi ora possibile cercare all’interno delle proprie playlist dei brani, in modo tale da riprodurli e ottenere automaticamente una coda inerente alle altre canzoni presenti. Sono stati anche aggiunti degli utili filtri per creare ordine in mezzo ai propri brani, scegliendo come sistemare la lista di canzoni in base ai classici metodi, come titolo o data di aggiunta.

Questa “nuova” possibilità potrebbe non essere disponibile per tutti fin da subito, ma vi consigliamo di recarvi nelle vostre playlist su mobile e su PC per provare a sfruttare le novità reinserite, attivabili anche attraverso i tre pallini delle opzioni.

Nonostante la rimozione della feature di Spotify risulti piuttosto ambigua, è sicuramente un piacere accoglierla nuovamente in famiglia, mentre la piattaforma continua a innovarsi anche con ulteriori novità ogni giorno. Recentemente infatti, Spotify ha lanciato un vero e proprio rivale di Clubhouse, il quale prende il nome di Greenroom, vi abbiamo parlato di tutti i dettagli in merito all’interno del nostro approfondimento dedicato, potete accedervi attraverso il seguente link.