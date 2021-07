OnePlus Buds Pro: svelati prezzo e data d’uscita delle cuffie

Nella giornata di oggi, OnePlus ha annunciato il nuovo set di earbuds ufficiale, facendo chiarezza su molte informazioni necessarie per comprendere l’entità del prodotto, e svelando anche la data d’uscita fissata e particolarmente vicina. Parliamo delle OnePlus Buds Pro, ovvero il terzo set della compagnia, che è stato definito – come riportato sulle pagine di The Verge – “il dispositivo di ascolto più avanzato” fino ad ora.

Il prezzo confermato è di 150€, e le cuffie risulteranno disponibili per la prevendita a partire dal 18 agosto, con i reali acquisti che partiranno invece dal 25 dello stesso mese. Come confermato da OnePlus, le Earbuds Pro arriveranno in due colorazioni piuttosto classiche, bianca e nera, con un risultato finale piuttosto interessante e riconoscibile.

Il dispositivo presenterà un sistema di cancellazione del rumore adattivo che punterà a funzionare in base ai suoni dell’ambiente circostante, riuscendo a arrivare automaticamente ai 40 dB di efficacia. Di seguito, la dichiarazione ufficiale tradotta in merito alla feature del prodotto:

Ogni earbud offrira un setup di tre microfoni che filtreranno attivamente il livello di rumore fino a 40dB se richiesto, al fine di riuscire nell’intento di offrire un’esperienza di ascolto molto più confortevole, al contrario dei sistemi convenzionali con livelli di cancellazione del rumore prefissati.

Per quanto concerne le altre specifiche, troviamo una durata della batteria che dovrebbe resistere fino a 38 ore senza la cancellazione del rumore adattiva, e 28 con questa, contando anche la batteria del case, con 5 ore di autonomia per entrambe le cuffie.

Dopo 10 minuti di ricarica sarà possibile con ascolti fino a 10 ore, e come ciliegina sulla torta troviamo anche la certificazione IP55 contro i getti d’acqua e il sudore. È confermata la presenza del Bluetooth 5.2, nonché anche della modalità a bassa latenza per i videogiochi, come avvenuto per il precedente modello.