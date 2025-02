Un nuovo studio londinese si è focalizzato sull’antico Egitto e sulle mummie. I ricercatori implicati in questo studio hanno quindi deciso di annusare le mummie a seguito di una curiosità da annoverare in nome della scienza. Questo gesto non viene mai visto di buon auspicio nei libri e nei film che hanno a che fare con le mummie ed è per questo che si è deciso di porre un accento sulla questione.

A parlare di tutto questo Cecilia Bembibre, che dall’University College di Londra ha spiegato come le mummie abbiano colpito tutti a seguito del buon odore emanato. Molti hanno parlato dell’odore delle mummie proprio come fossero ad una degustazione di vini poiché tutti gli elementi utilizzati nelle procedure di mummificazione hanno fatto sì che questi cadaveri mantenessero un buon odore nel tempo.

Mummie e odori: al via un nuovo studio

Questa scoperta è stata pubblicata qualche ora fa sul Journal of the American Chemical Society e ha visto un’analisi chimica di persone che si sono dedicate ad annusare mummie morte circa 5.000 anni fa. Il profumo delle stesse si è rivelato piacevole proprio perché venivano utilizzati degli oli di alta qualità che erano riservati alle persone più in vista della società.

In un primo momento, gli scienziati temevano di essere abbagliati dall’odore della decomposizione, ma in realtà tutto si è mantenuto ottimo proprio per i termini di conservazione utilizzati. In base all’odore è poi stato possibile identificare il ceto sociale della mummia, in quanto più queste profumavano e più le persone provenivano dall’alta società.

Implicata nello studio anche la ricercatrice Barbara Huber, la quale ha dichiarato come gli odori provenienti dalle mummie potessero essersi formati in un secondo momento, alterando quindi l’essenza originale. Ovviamente lo studio verrà approfondito utilizzando nuove strutture e altre forme tecnologiche che permetteranno di ottenere delle informazioni più sicure.