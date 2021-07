Mondocane, di Alessandro Celli, sarà In Concorso alla Settimana Internazionale della Critica

Il nuovo film con Alessandro Borghi, Mondocane, andrà in concorso alla 36. SIC di Venezia, prevista dall'1 all'11 settembre, e in contemporanea in sala.

Arriverà nei cinema il 3 settembre, grazie a 01 Distribution, Mondocane, il primo lungometraggio cinematografico di Alessandro Celli, già noto per i suoi corti e il suo lavoro in tv per Jams e I cavalieri di Castelcorvo.

Nel cast, Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Alessandro Borghi, Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Federica Torchetti, Josafat Vagni e Francesco Simon.

La pellicola (una produzione Groenlandia e Minerva Pictures con Rai Cinema, prodotta da Matteo Rovere e coprodotta da Santo Versace – Gianluca Curti), negli stessi giorni, parteciperà In Concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia.

Regista e sceneggiatore italo-canadese, Alessandro Celli realizza diversi cortometraggi vincitori di una trentina di premi internazionali e, in Italia, di un David di Donatello, un Globo d’Oro e due menzioni speciali della giuria ai Nastri D’Argento. Nel 2014 inizia una collaborazione con Palomar produzioni come autore e sceneggiatore, lavorando allo sviluppo di nuovi progetti. Ha inoltre lavorato come assistente alla regia, aiuto regia e regista per serie kids e programmi televisivi.

Questa la sinossi:

In un futuro non molto lontano, Taranto è una città fantasma cinta dal filo spinato in cui nessuno, nemmeno la Polizia, si azzarda a entrare. Sono rimasti i più poveri che lottano per la sopravvivenza, mentre una gang criminale, le Formiche, capeggiate dal carismatico Testacalda (Alessandro Borghi), si contende il territorio con un’altra gang. Due orfani tredicenni, cresciuti insieme, sognano di entrare in quella banda. Pietro, detto Mondocane per aver superato la prova d’accettazione nella gang, impone Christian al gruppo che lo deride chiamandolo Pisciasotto. Ma qualcosa si incrina nel loro equilibrio mettendo a rischio tutto quello in cui credono.

