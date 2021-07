Elon Musk: “Tesla potrebbe tornare ad accettare pagamenti in Bitcoin”

Elon Musk torna a parlare dell’ipotesi di un ripristino dei pagamenti in Bitcoin da parte di Tesla. “Lo possiamo fare, ma è importante che ci sia uno sforzo per ridurre l’impatto delle criptovalute sull’ambiente”, ha detto. Un requisito che aveva già annunciato diversi mesi fa.

Elon Musk ha discusso di Bitcoin e criptovalute assieme a Jack Dorsey e Cathie Wood nel corso di un panel dell’evento The B World. Le dichiarazioni possibiliste di Musk sono state accolte positivamente dalla community di appassionati e dal mercato, con la criptovaluta che ha recuperato diversi punti rispetto al breve inciampo avvenuto tra lunedì notte e martedì.

All’inizio del 2021 Tesla aveva annunciato di aver investito 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Poco dopo la casa automobilistica – esclusivamente negli Stati Uniti – aveva anche iniziato ad accettare la criptovaluta come metodo di pagamento. Insomma, gli americani potevano acquistare una Model 3 o una Model X pagando interamente in bitcoin. L’insieme di queste due notizie, unite a simili iniziative di altre aziende mainstream, avevano portato alcuni analisti a parlare di una nuova epoca per le due criptovalute principali, non più caratterizzata da una forte instabilità.

Ma i pagamenti in criptovalute, per Tesla, sono durati poco. La casa automobilistica ha eliminato questa possibilità lo scorso maggio, citando proprio l’impatto sull’ambiente. Un pretesto che è stato definito da più parti ipocrita e sfacciato, dato che la controversia sul consumo di risorse ambientali del BTC è nota da tempo.

Durante la conferenza, Elon Musk ha spiegato di aver notato un importante trend positivo e che una buona parte del mining di criptovalute si sta spostando verso le rinnovabili. Secondo alcune fonti, già oggi il 56% delle attività di mining userebbero fonti pulite. “Se si procede in questa direzione, Tesla molto probabilmente riaccetterà i pagamenti in BTC”. Musk ha anche anticipato la possibilità che le sue aziende possano favorire e potenziare gli sforzi dei miner per una transizione verso le energie rinnovabili.