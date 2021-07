Black Panther: Wakanda Forever – Michaela Coel entra nel cast

Michaela Coel è entrata nel cast di Black Panther: Wakanda Forever, dopo aver lavorato alla serie TV di successo I May Destroy You.

Per il film sequel di Black Panther, intitolato Black Panther: Wakanda Forever, è stata ingaggiata tra i membri del cast anche l’attrice Michaela Coel. Non sono stati rivelati però dettagli riguardo al ruolo che Michaela Coel avrà in Black Panther: Wakanda Forever.

L’attrice è conosciuta per aver lavorato ad I May Destroy You, serie in cui ha fatto da attrice, regista e produttrice, e che è stata acclamata dalla critica portandola ad essere indicata tra le cento persone più influenti al Mondo secondo il Times.

L’attrice si unisce ad un cast che vede presenti anche Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Angela Bassett. Alla regia è stato confermato Ryan Coogler, che ha già lavorato al primo film.

La produzione di Black Panther: Wakanda Forever è iniziata il 29 giugno ai Pinewood Studios di Atlanta. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha detto sul progetto: