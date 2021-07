The Witcher: Nightmare of the Wolf – Il teaser trailer ufficiale del film Netflix

Il 23 agosto uscirà su Netflix The Witcher: Nightmare of the Wolf, e, da poco, è stato lanciato il teaser trailer ufficiale.

Il 23 agosto arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il film d’animazione intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf, che racconterà la storia del mentore di Geralt, ovvero Vesemir, personaggio che sarà messo al centro del lungometraggio.

Questo è il teaser trailer ufficiale di The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Ne filmato vediamo Vesemir entrare in azione, e dire “i Witcher sono dei furfanti senza virtù, creature veramente diaboliche nate per uccidere. Non possono stare in mezzo agli uomini onesti”. Il teaser trailer mostra anche Vesemir in mezzo ad orde di mostri, e ad un certo punto lo si vede a fianco di Tetra.

Lo spin-off sarà diretto da Lauren S. Hissrich, scritto da Beau DeMayo e animato da Studio Mir.

Nel frattempo qualche settimana fa è stato comunicato che la seconda stagione della serie TV dedicata a The Witcher arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 17 dicembre. Inoltre sono stati diffusi anche i titoli degli episodi che andranno a comporre la nuova stagione. Eccoli qui sotto:

Episode 1 – A Grain of Truth Episode 2 – Kaer Morhen Episode 3 – What Is Lost Episode 4 – Redanian Intelligence Episode 5 – Turn Your Back Episode 6 – Dear Friend Episode 7 – Voleth Meir Episode 8 – [REDACTED]