Steam Deck: l’UI sostituirà la modalità Big Picture di Steam

Come confermato sulle pagine di Steam, la nuova interfaccia dello Steam Deck sostituirà in futuro la nota modalità Big Picture storica della piattaforma di Valve.

In seguito all’annuncio dello Steam Deck, Valve è tornata a far parlare di sé, il che è senza dubbio normale considerando le possibilità che il nuovo dispositivo portatile prodotto dall’azienda potrebbe offrire nel mercato dei videogiochi (e non solo). C’è da dire che il colosso potrebbe prendere alcune delle novità della nuova piattaforma per integrare all’interno del client principale di Steam, e come confermato sulle pagine della piattaforma questo avverrà sicuramente per una nota feature storica.

Parliamo della modalità Big Picture di Steam, particolarmente usata e conosciuta dall’utenza che bazzica sullo store, e che verrà – per alcuni a malincuore – sostituita dall’interfaccia dello Steam Deck, che in compenso è riuscita a raccogliere un feedback positivo nel corso degli ultimi giorni. Come si evince dai video dimostrativi e della foto presentate da Valve, questa è pressoché perfetta per il compito.

Cogliendo forse l’occasione per svecchiare la modalità della piattaforma, e approfittandone anche per riutilizzare il suo stesso (all’apparenza ottimo) lavoro, creando nel mentre del senso di continuità, Valve procederà in futuro con questa scelta, salvo ripensamenti nel tempo o forse eventuali lamentele da parte del pubblico, che tuttavia difficilmente arriveranno.

La notizia è emersa in seguito a una risposta ufficiale come accennato in apertura, ma purtroppo non abbiamo alcun tipo di data o finestra temporale a cui affidarci per il momento, anche se con ottime probabilità il tutto avverrà solo in seguito al lancio dello Steam Deck, attualmente fissato per la fine del 2021.

Per quanto concerne il nuovo dispositivo targato Valve, vi abbiamo già parlato di tutte le informazioni rilasciate da parte del colosso dell’intrattenimento in un nostro approfondimento dedicato. Potete leggere l’articolo in questione semplicemente accedendo al seguente link per scoprire di più su questa chiacchierata piattaforma.