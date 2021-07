Oculus Quest si aggiorna con nuove feature per le lobby

Un nuovo aggiornamento è finalmente arrivato per Oculus Quest e Oculus Quest 2, si tratta del software update v31 e aggiunge a partire da oggi diverse novità piuttosto interessanti all’interno dell’ecosistema. Si tratta nello specifico di miglioramenti relativi all’interfaccia e a diverse funzioni già presenti, grazie ai quali diverse azioni possono essere portate a termine con molta più facilità mentre si indossa uno dei caschi per la realtà virtuale targato Facebook.

La più importante novità confermata riguarda la semplificazione della schermata per invitare gli utenti non presenti nella lista amici a partecipare ad esperienze e giochi. Premendo il bottone principale di Oculus diverse app includeranno infatti la scritta “Invita all’app” vicino ai pulsanti virtuali per riprendere la sessione e uscire. Sarà possibile vedere nel menu chi accetta la proposta, e come confermato diversi giochi fra cui: Beat Saber, Blaston, Demeo, Echo VR, ForeVR Bowl, Hyper Dash, PokerStars VR, e Topgolf with Pro Putt accoglieranno presto la novità, con la lista che si espanderà senza dubbio con le nuove esperienze.

Parlando ancora di inviti ai gruppi, Oculus ha confermato anche un nuovo update per l’app disponibile su iOS e Android che permetterà di creare sessioni multiplayer direttamente con il telefono, inviando poi un link grazie al quale sarà possibile unirsi con particolare facilità. Per quanto concerne le altre novità, troviamo la possibilità del browser di compilare automaticamente le password in seguito all’immissione di un codice grafico, che viene memorizzato all’interno del dispositivo. Sono confermate anche le emoji come reazione per l’app di Messenger e le spunte di letto e visualizzato.

Come accennato, le novità non cambiano in maniera radicale l’ecosistema che Oculus ha costruito nel corso degli ultimi mesi, ma si tratta di semplici miglioramenti che chi usa giornalmente i sistemi di Facebook potrà apprezzare con ottime possibilità.