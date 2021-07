Apple: un report parla di iPhone SE 5G, AirPods e MacBook Pro

Un nuovo report arrivato da parte di Nikkei potrebbe aver anticipato diverse novità interessanti per gli amanti del mondo Apple, i quali sembra potranno presto confrontarsi con dei nuovi device non previsti già nel corso del 2022, e ci sono ottime notizie in merito. Nello specifico, le dichiarazioni hanno approfondito una lineup di iPhone 5G, fra cui anche una riedizione dell’iPhone SE, il quale includerebbe sotto la scocca l’A15, come anche diversi altri device.

Infatti, le novità non riguardano tuttavia i soli smartphone dell’azienda, visto che il report parla anche di un nuovo modello delle AirPods, il quale dovrebbe entrare in produzione già nel corso del prossimo mese e arrivare entro la fine di quest’anno. Stando a Bloomberg, i nuovi auricolari presenterebbero un design simile a quello delle AirPods Pro, con anche una nuova custodia. Nel caso in cui il tutto fosse all’effettivo reale, Apple potrebbe prepararsi per confermare le informazioni arrivate nel corso di questi mesi già a settembre del 2021.

Un ulteriore argomento trattato nel nuovo report di Nikkei riguarda una versione rinnovata del MacBook Pro, anche in questo caso pronta per arrivare quest’anno. Come ripreso dalle pagine di The Verge, si è parlato di un dispositivo che sarebbe disponibile in una versione da 14 pollici e in un’ulteriore da 16 pollici, che ospiterebbe un processore Arm realizzato da Apple e presenterebbe il supporto alla ricarica MagSafe, abbandonando la Touch Bar.

Anche se tutti i rumor non sono ovviamente confermati, almeno fino all’arrivo di una risposta da parte dell’azienda di Cupertino, il futuro di un possibile iPhone 13 Mini è particolarmente incerto. Mentre Nikkei spiega che le vendite non sono state sufficienti per rinnovare l’iPhone 12 Mini nel corso del prossimo anno, ci è chi parla di uno stop alla produzione dei modelli Mini solo dalla serie successiva alla prossima.