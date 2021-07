The Walking Dead arriva nell’universo online di The Sandbox

Il mastodontico e sfaccettato universo online creato da The Sandbox si ravviva con... i non morti di The Walking Dead, che fanno il loro ingresso nel gioco.

In attesa dell’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, tutti gli appassionati della serie ideata da Robert Kirkman possono riviverne le atmosfere anche all’interno di The Sandbox, l’universo online disponibile da questa estate in versione Alpha, in cui si potranno vivere esperienze di gioco uniche e partecipare in prima persona alla creazione di altre ancora.

All’interno di questo metaverse, legato alla Blockchain (ovvero la tecnologia che rende possibile l’economia delle criptovalute e permette la compravendita di oggetti digitali), l’esperienza di gioco di The Walking Dead incoraggerà i giocatori a unirsi tra loro per superare le sfide quotidiane utili a sopravvivere nel mondo infestato dai camminatori: dovranno così allearsi per cercare cibo, raccogliere risorse, creare barriere di difesa e molto altro ancora. Attraverso gli strumenti di personalizzazione disponibili in The Sandbox, gli utenti potranno modificare le versioni dei propri personaggi preferiti come Rick Grimes, Michonne e gli iconici camminatori, per ricreare le trame memorabili dei comics o far nascere dal nulla le proprie avventure originali.

Portare il franchise di fumetti di The Walking Dead nel metaverse di The Sandbox offrirà ai fan un’opportunità rivoluzionaria di giocare, creare, socializzare, abitare e interagire all’interno di un nuovo mondo virtuale di gioco multiplayer. Per noi era importante offrire una ricca esperienza di The Walking Dead in The Sandbox e sfruttare questa prima possibilità per i giocatori di creare e condividere le proprie nuove avventure generate dagli utenti con personaggi creati da Robert Kirkman.

ha affermato Dan Murray, Co-CEO, Skybound Games & Merchandise.

La nostra collaborazione con The Walking Dead offre un livello completamente nuovo di intrattenimento al nostro universo di gioco, che va ad aggiungersi ad altre IP come i Puffi e Shaun the Sheep. I fan potranno entrare in un’esperienza di The Walking Dead coinvolgente e ricca di azione e aggiungere i loro personaggi e altre risorse dell’universo di Skybound ai propri mondi di gioco

ha aggiunto Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox.

Per ulteriori informazioni e cominciare a giocare, dirigetevi a quest’indirizzo.

