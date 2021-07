OPPO Watch 2: annunciato il nuovo evento ufficiale a luglio

Come riportato sulle pagine di GizChina, nel mese di luglio avremo modo di modo di ammirare l'OPPO Watch 2 e una nuova tecnologia per il fast charge.

Delle ottime novità bollono in pentola per OPPO, azienda che continua a espandersi ed è ormai pronta per svelare alcune delle novità a cui sta lavorando, e che i consumatori avranno finalmente presto modo di ammirare. Si parla nello specifico del nuovo smartwatch dell’azienda, nonché di un sistema di ricarica rapida rinnovato che sembra possa raggiungere risultati da record e risultare particolarmente comodo e scattante.

Partendo dalla prima novità, abbiamo finalmente ricevuto la conferma che aspettavamo, OPPO Watch 2 è ufficiale, e potremo presto metterci gli occhi sopra. La compagnia ha infatti confermato un evento per giovedì 22 luglio in cui ci fornirà tutte le informazioni in merito all’orologio, che avrà l’arduo compito di evolvere l’ottimo lavoro svolto con il primo modello lanciato dall’azienda. Per tutti i dettagli in merito a quest’ultimo, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento in cui sono presenti tutte le informazioni sul prodotto.

Inoltre, si è parlato anche come accennato del nuovo sistema di ricarica da 125W. Come ci ricordano le pagine di GizChina, l’azienda ha già parlato di questa tecnologia di fast charge circa un anno fa, spiegando nello specifico che lo sviluppo è basato sul protocollo SuperVOOC 2.0. Grazie a questo, il fast charge in questione dovrebbe essere in grado di caricare batterie da 4.000 mAh al 41% nel giro di solamente circa 5 minuti, finendo invece il lavoro in un totale di 20, un risultato a dir poco ottimo.

Vi abbiamo recentemente parlato degli ottimi risultati conseguiti da OPPO nei mesi di maggio e giugno del 2021, durante i quali l’azienda è riuscita con i suoi brand a superare anche Apple e Xiaomi per quanto concerne le vendite. Per tutti i dettagli in merito, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, a cui potete accedere attraverso il seguente link.