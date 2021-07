OPPO: le vendite superano Apple e Xiaomi nel 2021

Gli amanti di OPPO e dei brand dell’azienda saranno sicuramente contenti di scoprire i nuovi risultati confermati per quanto concerne le vendite dei dispositivi, che sono riuscite a superare di gran lunga le aspettative e dominare il mercato rispetto ad altre major del settore.

Come emerso dai risultati, le vendite di OPPO hanno infatti superato a maggio e aprile di quest’anno quelle di Xiaomi ed Apple, al contrario di quanto avvenuto nei primi mesi dell’anno, dove l’azienda di Cupertino era ancora rimasta imbattuta. C’è da specificare che non si tratta di dati che considerando anche i brand collegati, i quali hanno infatti permesso questo traguardo grazie ai piani multi-brand dell’azienda.

Di seguito la spiegazione di Jene Park, Senior Analyst di Counterpoint Research, in merito ai risultati:

Le vendite combinate di Oppo e delle sue sussidiarie hanno sorpassato Apple e Xiaomi ad aprile e maggio, portando il venditore al secondo posto globale. Questo è il risultato combinato della sua strategia multi-brand che include il brand OnePlus e i più accessibili Realme. La famiglia OPPO potrebbe probabilmente essere il nuovo brand dominante ad arrivare in China sin da Huawei.

Come detto, l’azienda punta a differenziare i target a cui mirano i propri dispositivi con i suoi 3 brand, Realme per la fascia bassa, OPPO per la media e OnePlus per quella alta, arrivando a soddisfare con i propri device le necessità dell’utenza.

Restiamo in attesa di scoprire come si evolverà la situazione, per scoprire se Apple riuscirà a riprendere piede e a superare la coalizione di OPPO, o se questa risulterà davvero la vincitrice nella competizione. Specifichiamo che si tratta in ogni caso di differenze relativamente basse, visto che i dati riportano vendite per il 16% da parte di OPPO, con Apple al 15% e Xiaomi al 14% nel mese di maggio 2021.