Jason Momoa protagonista di una serie TV reality sulle arrampicate

Dopo aver interpretato Aquaman e Khal Drogo, Jason Momoa sarà anche un arrampicatore in una serieTV reality di HBO Max. Il titolo della serie sarà The Climb, e vedrà protagonista lo stesso Jason Momoa assieme al leggendario arrampicatore Chris Sharma.

Jason Momoa ha dichiarato su questa serie TV reality dedicata alle arrampicate:

Per me questo è un sogno che si realizza, fare uno show con uno dei miei idoli, oltre che un grande amico, ed un arrampicatore leggendario: sto parlando di Chris Sharma. Sono entusiasta di poter lavorare assieme ad HBO Max, e di produrre assieme a IPC, per far conoscere al pubblico questo incredibile show dedicato ad uno dei miei sport preferiti, ovvero l’arrampicata.

All’interno della serie reality verrà esplorato il mondo delle arrampicate, non solo dal punto di vista pratico, ma anche sotto quello spirituale e mentale. Gli arrampicatori che si vedranno nella serie dovranno seguire tutta una serie di prove fisiche e mentali.

The Climb sarà prodotta da Eli Holzman, Aaron Saidman, e Matt Shanfield. I produttori esecutivi saranno Jason Momoa, Brian Mendoza, e James Mendoza per On the Roam, la compagnia guidata da Momoa e Brian Mendoza. Chris Sharma e Jonathon Resteck sono gli altri produttori esecutivi.

Ancora non è stata comunicata una data d’uscita della serie.